FdI, Andrea Di Giuseppe contro Luigi Di Maio: "Visti dei passaporti, nuove ombre"

"L'articolo del di Felice Manti getta nuove ombre sull'operato di Di Maio alla Farnesina e lancia l'allarme - riaprendo una questione di pochi anni fa - sulla gestione dei visti italiani sui passaporti stranieri in alcune zone del mondo." È il commento dell'onorevole Andrea Di Giuseppe di Fratelli d'Italia all'articolo pubblicato stamattina da Il Giornale riguardo la possibilità che l'ex Ministro degli Esteri Di Maio abbia mentito in aula su un furto di visti all'ambasciata italiana a Islamabad. "Sono certo che il Ministro Tajani farà le opportune verifiche ma Di Maio deve chiarire subito. Durante il governo Cinque Stelle si sarebbe aperta una falla enorme nel nostro sistema consolare che non solo avrebbe favorito un indegno traffico di esseri umani ma che potrebbe anche aver favorito l'ingresso, con lo stesso sistema, di terroristi nel nostro paese. Bisogna stringere le maglie dei controlli in tutte le ambasciate. Non ci sono solo le carrette del mare, l'immigrazione irregolare avviene anche in aereo. Bisogna trovare i colpevoli, rimuoverli e punirli."