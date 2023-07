Nicola Fratoianni, fango e delirio: "L'onda nera degli amici della Meloni..."

24 luglio 2023 a

Nicola Fratoianni approfitta del risultato delle elezioni in Spagna per attaccare Giorgia Meloni. "Ha ragione Diaz, la Spagna ha dormito più tranquilla, fermata l'onda nera degli amici di Meloni", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Un'ottima notizia non solo per gli spagnoli ", aggiunge il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "La sconfitta di Vox e l'ottimo risultato di Sumar sono un'ottima notizia. E non solo per la Spagna".

Contro ogni attesa, infatti Pedro Sanchez ha vinto la sua sfida e potrebbe addirittura restare al potere, se il gioco delle alleanze glielo consentirà. Mentre Vox, la formazione nazionalista di Santiago Abascal, ne è uscita fortemente ridimensionata. A fronte di un’affluenza pari al 70,4%, lo scrutinio pressoché definitivo assegna al Partito Popolare il 36% e 136 seggi in Parlamento, 47 in più delle scorse elezioni. Per una maggioranza assoluta di seggi ne servono però 176 e i sovranisti di Vox ne hanno persi ben 19, scendendo a 33 scranni, con il 12,4%. Un risultato quasi analogo a quello di Sumar, con il 12,3% e 31 seggi. Il Psoe di Sanchez ha da parte sua guadagnato due seggi, salendo a quota 122, con il 31,7%. In Senato, invece, il Pp può contare su una maggioranza assoluta di 143 scranni, contro i 92 dei socialisti.