Meloni, sinistra cancellata: "Spagna? Mi fanno sorridere", Schlein travolta

Giorgia Meloni non le manda a dire. Il premier ai microfoni di radio Rtl commenta così l'inspiegabile goduria della sinistra per il flop di Vox in Spagna. La stessa sinistra che dimentica che le elezioni, sempre nel Paese iberico, le ha vinte il partito popolare: "Mi fa sorridere la sinistra italiana che si consola con il pareggio della sinistra spagnola che prima era al governo", spiega il presidente del Consiglio a Non stop news.

E ancora: "Mi rendo conto che possono non essere molte le soddisfazioni, ma diciamo che di solito sono altre". Poi sempre la Meloni ha anche parlato delle riforme che il governo ha in cantiere: "Anche in Spagna non basta vincere le elezioni o prevalere in minima parte, non basta celebrare le elezioni per essere certi di avere un governo. È un problema che abbiamo avuto spesso anche in Italia. In Italia il problema che questo ha comportato è che questa fragilità istituzionale diventa debolezza della politica e mortifica la sovranità popolare". Infine la stoccata alla Cgil: "La Cgil proclama uno sciopero generale su una legge di Bilancio che non c’è. Sicuramente non è un tema di merito. Mi tranquillizza. Tutti possono vedere come non ci sia una opposizione nel merito ma figlia di un pregiudizio, che rispetto ma di cui almeno non devo preoccuparmi più di tanto nel merito". Insomma il braccio di ferro tra sindacati e governo non è finito. E alle porte potrebbe esserci un autunno piuttosto caldo.