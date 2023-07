Santanchè, "complimenti per il regalo": Conte devastato, chi lo travolge

26 luglio 2023 a

"Complimenti al Movimento 5 Stelle per questa ’bellissima giornata' regalata alla ministra Daniela Santanchè". Così il leader di Azione Carlo Calenda, commenta ironico in un post pubblicato sul suo profilo Twitter la bocciatura in Senato della mozione di sfiducia individuale al ministro del Turismo. Calenda posta anche il commento di Santanchè dopo il voto. E aggiunge: "Spero che abbiano avuto in cambio qualche vice direttore Rai. Altrimenti questo assist a Giorgia Meloni davvero non si spiega", chiosa il leader di Azione.

"Riteniamo assurdo che Santanchè rimanga al suo posto dopo il modo in cui si è comportata, anche perché ne esce fuori una persona che è incapace di gestire un’azienda" e non può gestire il "ministero del Turismo", aveva detto Calenda prima di entrare in Senato e annunciando la non partecipazione al voto sulla mozione di sfiducia. "Se si vogliono le dimissioni di Santanchè la mozione di sfiducia è ciò che la aiuta di più a rimanere al suo posto", aveva detto.

E infatti con 111 voti contrari, 67 favorevoli e nessun astenuto, l’Aula del Senato ha respinto la mozione di fiducia al ministro del Turismo Daniela Santanchè. La mozione, presentata dal Movimento cinque stelle, è stata sostenuta dai gruppi Partito democratico e Alleanza verdi e sinistra. Il gruppo Azione-Italia viva ha scelto di assentarsi dall’Aula al momento del voto, mentre la maggioranza compatta, inclusi alcuni ministri-senatori, ha votato contro la proposta.