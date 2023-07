Silvio Berlusconi, il big che sfida Forza Italia: "Mi candido per il suo seggio"

29 luglio 2023 a

a

a

"Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato". Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, annuncia così la sua candidatura. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati. Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti. Grazie!".

In lizza per il seggio vacante di Monza, Cappato vanta già numerosi sostenitori. Tra i primi +Europa: "Accogliamo con grande soddisfazione la disponibilità di Marco Cappato a candidarsi alle elezioni per il seggio vacante di Monza. In Parlamento è necessario più che rafforzare il fronte dei diritti e delle libertà civili. Speriamo che attorno al suo nome si crei una coalizione più ampia possibile. +Europa c'è e il suo sostegno sarà convinto".

A stretto giro il plauso di Carlo Calenda: "Noi ti daremo una mano", scrive su Twitter il leader di Azione rispondendo all'annuncio fatto via social di Cappato. Mercoledì scorso il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha dichiarato che proporrà alla segreteria nazionale del partito e agli alleati del centrodestra il nome di Adriano Galliani per lo stesso collegio senatoriale di Monza. Il voto è previsto per il 22 e 23 ottobre.