Report, la denuncia di Montaruli: "Palese accanimento, cosa chiediamo alla Rai"

"È del tutto anomalo che su un ministro si mandi per ben tre volte nel giro di pochi giorni la stessa puntata senza dare alcun riscontro peraltro della versione del diretto interessato": Augusta Montaruli, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, mette nel mirino Report, la trasmissione di Sigfrido Ranucci in onda su Rai 3, in riferimento ai servizi sul ministro Adolfo Urso.

"Quello di Report nei confronti del ministro Urso non è più giornalismo di inchiesta ma si trasforma in un palese accanimento finalizzato al killeraggio - ha poi aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia -. Chiediamo conto alla Rai di questa grave violazione del contraddittorio che ormai è diventata una reiterazione nell'attacco. Tale comportamento tradisce scarsa professionalità e fa perdere a Report credibilità e serietà".

Infine un appello all'azienda di Viale Mazzini: "La Rai prenda provvedimenti nei confronti di tale atteggiamento. Su questa scelta di Ranucci presenteremo un quesito in commissione di vigilanza". Lo stesso Urso nelle settimane scorse aveva smentito la trasmissione: "La necessità di facilitatori per incontrare il ministro è notizia del tutto falsa con cui è stato realizzato un intero servizio". Il Mimit in una nota aveva fatto sapere che a fronte di "palesi falsità contenute nella trasmissione", il ministro Urso ha dato mandato ai suoi legali di denunciare gli autori del servizio, il conduttore di Report e coloro i quali, a vario titolo, hanno riportato informazioni false nel corso della trasmissione.