Giorgia Meloni, "entro dicembre": accordo con la Cina, la decisione che fa tremare tutti

"Si possono avere buone relazioni con la Cina anche senza la Via della Seta che è qualcosa che secondo me va discussa con il governo cinese e nel Parlamento italiano. Prenderemo una decisione prima di dicembre": Giorgia Meloni lo ha detto a Fox News all'indomani della sua visita alla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo firmato dal governo Conte, da cui adesso l'Italia potrebbe sfilarsi. "È qualcosa di cui dobbiamo parlare in Italia. Il paradosso è che siamo l’unico Paese ad aver firmato la Belt and Road Initiative ma non siamo quello con i maggiori scambi commerciali", ha poi aggiunto la presidente del Consiglio.

Parlando dell'incontro con Biden, la premier l'ha definito "aperto e lungo": "Ci sono stati temi bilaterali, ma si è parlato anche di crisi globali. La discussione è stata molto buona, sono contenta". Sullo scetticismo iniziale del presidente americano nei suoi confronti, la Meloni ha spiegato: "Sono sicura che qualcosa sia cambiato, come è accaduto per altri leader nel mondo. Sono stata descritta come un mostro che non sono". E ancora: "Non c’è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano. L’unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati: stiamo crescendo di più delle altre economie, abbiamo un livello alto di occupazione stabile, di occupazione femminile. Le cose stanno andando bene".

Infine una stoccata alla sinistra: "La grande differenza fra le forze conservatrici e quelle della sinistra è che noi ci preoccupiamo della realtà, loro vogliono un mondo che non è quello in cui vivono". E ancora: "Credo che i cittadini ora abbiano capito questa differenza. E nei momenti difficili vogliono essere governati da qualcuno che non ha quell'approccio ideologico e utopico".