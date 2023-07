Vittorio Sgarbi, cose da pazzi: ecco dove convoca la giunta comunale

31 luglio 2023 a

«Siamo ad Arpino, in un casale con questa bella piscina e per non perdere né il piacere dell’estate né le funzioni di sindaco riuniamo qui la giunta». Così Vittorio Sgarbi su Instagram, spiega la sua attività da neo sindaco di Arpino, in provincia di Viterbo.

«Esco dalla piscina e vado in riunione per discutere del futuro di Arpino e del suo passato ricco di bellezze. Ci sono da valutare alcune cose da fare durante l’estate per questa città che vive della sua assoluta potenza».