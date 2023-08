Patrick Zaki, Matteo Renzi all'attacco: "Hai un debito con Giorgia Meloni"

01 agosto 2023 a

a

a

Matteo Renzi si schiera senza se e senza ma dalla parte di Giorgia Meloni a proposito dell'operazione che ha portato alla scarcerazione di Patrick Zaki. "L'ha chiusa lei. Punto", ha detto il leader di Italia Viva in occasione di una conferenza stampa presso la Sala Nassirya del Senato per presentare un disegno di legge costituzionale per l'elezione diretta del presidente del Consiglio. "Ho considerato un successo politico l’operazione su Zaki. Ho fatto i complimenti alla Presidente, con Al-Sisi hanno fatto bene a chiudere quella pagina".

"Estremo, radicale. Ma quale indipendenza...": contro Patrick Zaki un siluro firmato Porro

Poi lo schiaffo all'attivista egiziano che ha rifiutato il volo di Stato per tornare in Italia: "Dico senza alcuna polemica che Patrick Zaki ha un debito di riconoscenza nei confronti di Giorgia Meloni". "L’operazione l’ha chiusa lei”, ha ribadito Renzi precisando anche, in apertura di discorso, che "il posizionamento internazionale di Meloni è corretto". "Mi riferisco al posizionamento atlantico", ha precisando offrendo una sponda alla premier e ampliando nel contempo la distanza tra il suo partito e la sinistra del Pd e dei Cinque Stelle.