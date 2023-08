Giorgia Meloni, il sondaggio: vola anche a sinistra, la sorpresa in queste cifre

02 agosto 2023 a

Giorgia Meloni premiata anche dal sondaggio dell'Istituto Noto. Un italiano su due, il 46 per cento, è infatti soddisfatto dell’operato dell’attuale governo. Dati alla mano risulta alto il consenso per l'esecutivo tra gli elettori dei partiti di maggioranza. Questi ultimi sono soddisfatti nel 78 per cento tra gli elettori di Forza Italia, nell’80 tra quelli della Lega e ben il 92 in Fratelli d’Italia.

E anche dall'opposizione non manca chi sta apprezzando il lavoro di premier e ministri. Tra questi c'è più della metà degli elettori di Azione-Italia Viva, il 56 per cento, e il 17 degli elettori del Movimento 5 Stelle. Solo il 9 per cento degli elettori del PD si dice infine soddisfatto. La metà esatta dei rispondenti, il 50 per cento, si definisce insoddisfatto, con le percentuali più alte tra gli elettori del Pd (90) e Movimento 5 Stelle (82). Gli indecisi sono solo il 4 per cento.

Meloni si guadagna il plauso soprattutto su tre importanti temi: l’agricoltura (46 per cento), la promozione e la difesa del Made in Italy (45) e i rapporti con l’estero (sempre un 45 per cento). Gli italiani vorrebbero invece maggior impegno governativo su riforma sanitaria (37), lotta alla povertà (26) e lotta alla burocrazia (26). Rimane alta anche la fiducia nel presidente del Consiglio, che piace al 46 per cento degli elettori (all’89 di quelli di Forza Italia, all’87 di quelli della Lega e al 97 di quelli di Fratelli d’Italia ma anche al 17 degli elettori del Pd e al 18 di quelli del Movimento 5 Stelle).