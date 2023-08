Pier Silvio Berlusconi "leader di Forza Italia": il report stravolge tutto

03 agosto 2023 a

Antonio Tajani è il nuovo segretario di Forza Italia, ma gli elettori non perdono le speranze di vedere uno dei figli di Silvio Berlusconi succedergli. Lo dimostra un sondaggio realizzato dall'istituto Winpoll. E il risultato è lampante: il 94 per cento del campione dichiara di conoscere Pier Silvio Berlusconi, l'ad di Mediaset nonché secondogenito del Cavaliere, e il 46 per cento di avere fiducia in lui. Un dato che sale al 68 per cento tra gli elettori di Forza Italia che ritengono che sarebbe un fatto positivo se fosse lui l'erede politico del fondatore del partito azzurro. Il 71 per cento degli intervistati, poi, afferma di essere a conoscenza dei cambiamenti in atto ai palinsesti Mediaset e il 61 dice anche di condividerli.

Ma non c'è solo Forza Italia. Le nuove manovre vengono giudicate positivamente anche dal 41 per cento degli elettori del Pd e dal 45 degli elettori del Movimento 5 Stelle. Rimanendo in politica, i sondaggisti hanno anche chiesto le future coalizioni del centrosinistra. E, alla domanda, "secondo lei, alle prossime elezioni amministrative, il Partito Democratico dovrebbe presentarsi in coalizione insieme a…?".

Il 51 per cento ha citato le forze a sinistra escludendo però il Terzo Polo. Per questi elettori si dovrebbe federare "solo" Pd, 5Stelle e Verdi-Sinistra. Per il "campo largo" ipotizzato dall’ex segretario Pd Enrico Letta, solo il 26 per cento degli elettori sarebbe pronto a votarlo. Ancor meno, il 13 per cento, chi spera in una coalizione Pd-Terzo Polo-Centristi. Per finire è esigua la percentuale di chi punta a un'alleanza Schlein-Conte, che si ferma al 6 per cento.