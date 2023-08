Giorgia Meloni, vertice a Palazzo Chigi: il diktat del premier ai suoi

03 agosto 2023 a

Maggior raccordo tra governo e Parlamento, andiamo avanti uniti ed evitiamo errori e scivoloni: questo il senso del ragionamento fatto dalla premier Giorgia Meloni nell'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato, secondo quanto riportato dall'Agi. La presidente del Consiglio li avrebbe incontrati in occasione di pranzo prima della pausa estiva con l'obiettivo di coordinare i lavori e fare un punto della situazione.

Tra i presenti anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sul tavolo la necessità di procedere ancor più spediti sui dossier urgenti. Poi un piccolo accenno anche agli ordini del giorno, come quello approvato oggi a prima firma Nicola Fratoianni di Avs. La Meloni, in particolare, avrebbe invitato i suoi a fare attenzione e a non prestare il fianco a strumentalizzazioni.

Senza dimenticare la prossima legge di bilancio, che sarà la priorità subito dopo la pausa estiva. Il capo dell'esecutivo avrebbe detto che si tratta della prova più importante, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari presenti all'incontro. Infine un nuovo riferimento alla necessità di essere uniti. Dal punto di vista politico, poi, un appuntamento importante saranno le Europee del 2024: nell'incontro se ne sarebbe parlato con l'obiettivo - spiegano le stesse fonti - di evitare divisioni.