Giancarlo Giorgetti tassa Chiara Ferragni: "Paghino le tasse"

Quanto alla riforma fiscale, Giancarlo Giorgetti ha riconosciuto che secondo le stime l’Italia ha un’evasione da circa 70-100 miliardi ma ora è il momento di un fisco giusto, con un rapporto collaborativo con il contribuente. È quindi necessario tassare in modo giusto il lavoro e andare a colpire i giganti del web e chi si è finora sottratto all’imposizione come i cosiddetti "influencer." "Anche gli influencer devono pagare le tasse", ha detto il ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti intervenendo in video collegamento alla festa della Lega Romagna a Cervia. Secondo il ministro il sistema è cambiato negli ultimi decenni e "oggi si deve andare a cercare la base imponibile, questa è la missione della Guardia di Finanza", ha aggiunto.

"In realtà non è chiaro quale fosse l'esatto significato delle dichiarazioni di Giorgetti, visto che l'attività economica degli influencer è regolamentata come ogni altra: hanno partita Iva, fatture, a volte intere imprese con dipendenti", si osserva in un articolo de La Stampa, "può darsi che il ministro sospetti un'ampia evasione".

L'unica certezza, al momento, è che in Italia i professionisti attivi nel settore dell' "influencer marketing" sono oltre 350 mila e gli investimenti hanno raggiunto oltre duecentonovanta milioni di euro nel 2022.