Antonio Tajani, blitz dei ladri acrobati in casa sua: attimi di terrore

Tentativo di furto nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 agosto nell’abitazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in zona Parioli, a Roma, mentre lui era in casa. Secondo quanto si apprende, ignoti, dopo essersi arrampicati fino all’appartamento del ministro, avrebbero tentato di forzare una porta-finestra per fare irruzione nell'abitazione che si trova a un piano alto del palazzo.

Un tentativo, però, fallito: forse perché è subito scattato l'allarme e le inferriate hanno retto, i ladri hanno quindi desistito e si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilevi tecnico scientifici. Al vaglio anche le telecamere presenti in zona che potrebbero avere immortalato i rapinatori. Le indagini da parte della Guardia di Finanza sono in corso. Oltre alle verifiche all'interno dell'appartamento, sono scattati tutti i controlli necessari a scoprire nuovi e importanti elementi per provare a identificare il gruppo.

I ladri, infatti, sono riusciti a fare irruzione nonostante la presenza in strada della protezione personale del ministro.

Anche a causa delle partenze per le vacanze estive, nelle ultime settimane si è registrato un vero e proprio aumento dei furti nelle abitazioni dei cittadini romani. Soltanto nell'ultima settimana, infatti, una decina di persone, la maggior parte con precedenti penali per furti in appartamento è stata arrestata.