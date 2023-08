Pier Silvio Berlusconi allo stadio? Il sospetto politico ora è schiacciante

09 agosto 2023 a

Tutta la famiglia insieme per la prima volta dalla morte di Silvio Berlusconi. Tutti allo stadio Brianteo, dove si è disputato il primo trofeo intitolato al fondatore di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno. Per quel che vale, la partita la ha vinta il Milan, che ha piegato il Monza ai calci di rigore. Quel che contava, però, erano le immagini in arrivo dalla tribuna.

Già, la prima uscita pubblica di Marta Fascina dal lutto in seguito al quale, riferiscono indiscrezioni di stampa, si è chiusa ad Arcore, nel suo dolore. Dunque sugli spalti ecco Pier Silvio Berlusconi, protagonista di un abbraccio proprio con la Fascina che ha scacciato via le indiscrezioni velenose di chi cerca sempre il torbido. Poi il fratello Paolo, commosso, e il piccolo Luigi.

Ma i protagonisti assoluti, almeno sugli spalti, sono stati proprio Marta Fascina e Pier Silvio. Su quest'ultimo da giorni, anzi settimane, si rincorrono le voci: sarà lui a prendere le redini di Forza Italia? La politica è nel suo futuro e nel suo destino? Ad oggi, come è noto, il reggente del partito azzurro è Antonio Tajani. Ma domani, chissà: quando ci sarà da trovare qualcuno che non sia un semplice "reggente", potrebbe spuntare Pier Silvio, per inciso spinto da alcuni recenti sondaggi che lo vedono con favore alla guida del partito, anche se papà Silvio gli ha sempre sconsigliato l'avventura poltica.

E al Brianteo, visibilmente commosso, Pier Silvio ha anche parlato: "Per noi una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamo emozionati, ma l’affetto della gente è una delle sensazioni più belle. Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell’umanità e dell’amore che ha dato allo sport all’Italia e agli italiani", ha affermato.

A due mesi dalla scomparsa di papà, ecco ancora Pier Silvio microfono in mano. Immagini fino a un poco di tempo fa piuttosto inconsuete. Insomma vederlo allo stadio di Monza alimenta la suggestione: Pier Silvio si espone, parla alle folle, si commuove e commuove. La politica dopo ieri sera è davvero più vicina?