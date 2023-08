Rai, il cdr di Rainews accusa ancora: "No all'intero intervento di Giorgia Meloni"

10 agosto 2023 a

Vietato trasmettere per intero "Gli appunti di Giorgia". Già, anche se siamo in pieno agosto, anche se le notizie spesso e volentieri latitano, così come i politici e le loro dichiarazioni. Di cosa stiamo parlano è presto detto: dell'ultima sollevazione in Rai contro Giorgia Meloni.

La vicenda riguarda Rainews24, da tempo nel mirino del cdr della rete. Il Comitato di redazione, infatti, ha tuonato con una nota: "Per l'ennesima volta Rainews24 ha mandato in onda gli appunti di Giorgia. 27 minuti senza alcuna intermediazione giornalistica. Una scelta che il cdr della all news della Rai ritiene inopportuna in quanto sminuisce il ruolo di verifica e di mediazione giornalistica che deve svolgere una redazione giornalistica", sottolineano.

E ancora, il cdr dopo la trasmissione della rubrica-social del presidente del Consiglio, aggiunge: "Questa volta non si dica che da sempre gli interventi del presidente del Consiglio si mandano per intero. In questo caso non si è trattato di una diretta ma di un intervento registrato e premontato", concludono dal cdr Rai gridando all'ennesimo scandalo inesistente.