Pier Ferdinando Casini se la prende col governo: "Un pasticcio"

"Un provvedimento pasticciato, non come Salvini ha detto 'condiviso da tutti'". Pier Ferdinando Casini commenta così la proposta del governo di tassare gli extraprofitti delle banche. In collegamento con Controcorrente nella puntata di giovedì 10 agosto su Rete 4, Veronica Gentili torna sulla decisione che ha visto Forza Italia con Antonio Tajani specificare che "la norma va scritta bene". Mentre Matteo Salvini non ha dubbi: "Cercheremo di mettere i soldi negli stipendi e nelle pensioni". Eppure il senatore nutre qualche esitazione: "Peraltro i grandi istituti di credito sono poco colpiti, lo sono molto di più i piccoli istituti di credito che rischiano di saltare con un pregiudizio gravissimo per i risparmiatori".

Intanto, dopo la firma del presidente della Repubblica, il decreto Asset - che contiene tra l'altro la nuova tassa sugli extraprofitti delle banche, oltre alle norme sui taxi e sul caro-voli - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entrerà in vigore da domani. Per quanto riguarda le banche, l'articolo 26 del Dl Asset specifica che in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, "è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria a carico delle banche".

L'imposta straordinaria, si legge ancora, "è determinata applicando un'aliquota pari al 40% sul maggior valore tra l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022".