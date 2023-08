Pier Ferdinando Casini si ridicolizza da solo: "Perché mi avete invitato"

04 agosto 2023 a

Pier Ferdinando Casini ha regalato un simpatico siparietto ai telespettatori di In Onda. Ospite nello studio di La7, il senatore ha scherzato con Marianna Aprile e Luca Telese, con quest’ultimo che lo ha introdotto nella seguente maniera: “I soldi animano questa estate e sono stati oggetto di una polemica interna tra Fassino e Schlein. Casini è l’uomo che può decriptare il Palazzo meglio di chiunque altro, alla luce dei 40 anni di esperienza”.

“Mi avete invitato come reperto archeologico, grazie. Stasera tornerò nel sepolcro”, ha scherzato Casini. “Tra l’altro voglio dirlo per i cultori - ha aggiunto Telese - è così à la page che ha anche i jeans strappati”. Dopo aver rotto il ghiaccio con questo scambio di battute, la puntata di In Onda è entrata nel vivo e sono state affrontate le principali questioni di attualità politica con i vari ospiti. A un certo punto Casini ha preso le difese di Giorgia Meloni, ritenendola la cosa migliore del governo fino a questo momento.

“Vi siete accorti che ha vinto le elezioni? Il suo partito era al 3% ed è andato al 30% nel giro di tre anni - ha sottolineato Casini - che la sua cavalcata sia stata convincente anche per una parte di elettori moderati lo dicono le statistiche, non io. Sento molta gente che è meno indulgente rispetto al governo ma che salva la Meloni, che è la cosa migliore di questo esecutivo. I ministri però li ha scelti lei, se le cose non funzionano e fanno un po’ acqua…”.