Giorgia Meloni imbarazza la Schlein: "Mi ha chiesto queste cose? Ma se..."

11 agosto 2023 a

A margine dell’incontro sul salario minimo, Elly Schlein ha chiesto conto di altre due questioni che il Pd ritiene importanti: le mancate dimissioni di Marcello De Angelis e i ristori che ancora non arrivano a chi è stato colpito dall’alluvione in Emilia Romagna. “Non sono arrivate le risposte che speravamo, continueremo a insistere”, ha dichiarato la segretaria del Pd all’uscita dall’incontro a Palazzo Chigi.

“Che la Schlein mi abbia chiesto delle dimissioni di De Angelis e dei ristori è un parolone - ha replicato Giorgia Meloni - abbiamo scambiato qualche battuta. Comunque, sulla questione di De Angelis ho detto che non ritengo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione della Regione perché è una competenza del presidente della Regione Rocca”. Per quanto riguarda il salario minimo, la premier ha dato le sue motivazioni: “Se mi fossi presentata con una contro-proposta strutturata del governo si sarebbe detto che non volevo consentire alle opposizioni di fare la loro, così come quando ho proposto di voler fare il confronto con il Cnel sono stata accusata di voler far ritirare la proposta delle opposizioni”.

“Quello che voglio fare io - ha aggiunto - è semplicemente dare un segnale di attenzione e di rispetto su un tema che mi sta a cuore. Io ho incontrato le opposizioni per dire che su questa materia il governo è assolutamente disponibile ma questo non comporta che gli altri debbano rinunciare alle loro proposte o che io dica questa è la mia proposta. Non ricordo quando ero all'opposizione di essere stata convocata da un presidente del consiglio sulla base di una proposta che avevo presentato in Parlamento".