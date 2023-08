Pier Silvio Berlusconi in politica? I dubbi di Marina: quali rischi corre

12 agosto 2023 a

"Scendere in campo ti espone ad attacchi di ogni tipo, non solo degli avversari ma anche della magistratura, bisogna avere le spalle larghissime per resistere", ripeteva Silvio Berlusconi a sua figlia Marina evocata da tanti quando sembrava che il Cav potesse cedere il trono di Forza Italia. Consigli preziosi che lei, la primogenita, ora ripete pari pari al fratello Pier Silvio, davvero tentato di entrare in politica.

Racconta Paola Di Caro sul Corriere che il neo presidente di Mediaset è affascinato, sia dalla politica in sé, sia dal ruolo di primo piano che in effetti entrare in questo mondo, anche solo a livello di ipotesi, dà. Popolarità, interesse, riconoscimento, possibilità di mostrare una leadership che non sempre gli è stata attribuita, nel suo atteggiamento molto più defilato rispetto alla sorella. Del resto, continua il retroscena del Corriere, moltissimi in Forza Italia vedrebbero in un suo impegno diretto in politica una vera manna sia nel ruolo di leader operativo, sia anche in quello di presidente onorario. Il nome di Berlusconi impersonato da un suo erede sarebbe, sono tutti convinti, un enorme richiamo per gli elettori. E lui stesso lo sa.

Pier Silvio leader di Forza Italia e... la doppia decisione che cambia la storia

Però, racconta Paola Di Caro, sono molti anche a consigliargli prudenza, ad avvertire quanto rischioso possa essere un passo del genere sia per la sua persona sia per l’azienda. In primis la sorella Marina che, per farlo desistere da una discesa in campo, sta insistendo sul rischio che avrebbe per Fininvest, e per tutte le controllate. Intanto perché sono parecchie le operazioni che le società hanno in mente di attuare che sarebbero pressoché bloccate da un impegno politico di tale portata. Poi perché, in ogni caso, se si candidasse o assumesse ruoli strategici, Pier Silvio dovrebbe lasciare i suoi ruoli nelle aziende per non cadere in conflitto di interessi, e si sa quanto dopo la morte del Cavaliere gli equilibri ereditari siano delicati, suddivisi tra i cinque figli.