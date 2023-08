Giorgia Meloni, vacanze in masseria? Voci sul "blitz"

13 agosto 2023 a

Vacanze in masseria per Giorgia Meloni, che si trova in Puglia insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra. E ancora, la sorella Arianna e il cognato, Francesco Lollobrigida, con le loro figlie. Da cinque giorni il premier è in un resort, poco vistoso, nelle campagne di Ceglie Messapica, lo splendido borgo in cui è nato anche Rocco Casalino.

Dopo il ritorno a Roma per il vertice con le opposizioni sul salario minimo, Meloni si sarebbe sfogata: "Gradirei solo un po' di riposo". Pochi giorni, per ricaricare le pile dopo mesi estenuanti e prima di un inverno altrettanto tosto.

La leader di FdI ha preso l'intera struttura: la riservatezza è totale. Nei prossimi giorni attese altre visite, tra amici, familiari ed esponenti politici locali.

Ma non è tutto. Secondo La Stampa, infatti, alcune indiscrezioni riferiscono che Meloni potrebbe concedersi un "blitz" di qualche giorno in Grecia. Dunque c'è anche Edi Rama, il premier albanese, che spera in un blitz del premier dall'altra parte dell'Adriatico. Ad ora, il premier ha scelto di uscire il meno possibile dalla struttura. Unica eccezione, ad oggi, una cena a base di panzerotti in una masseria di Polignano, che si trova a circa 50 chilometri dal resort.