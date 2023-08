Giorgia Meloni, "blitz" prima di Ferragosto: perché rinuncia alla vacanza in famiglia

14 agosto 2023 a

Giorgia Meloni si è recata per qualche ora in Albania. Una visita a sorpresa, quella della presidente del Consiglio, che ha raggiunto Valona con un traghetto di linea per incontrarsi con Edi Rama, primo ministro albanese. La Meloni potrebbe rientrare già domani nella masseria pugliese in cui sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia. Prima però ha deciso di accettare l’invito di Rama, che l’ha ricevuta nella sua villa nei pressi di Valona.

Si tratta di una visita informale ma probabilmente non casuale: qualche giorno fa si era acceso un dibattito sul boom turistico dell’Albania, con il premier che aveva sottolineato la forte presenza degli italiani e aveva parlato di “controesodo”, dopo che gli albanesi avevano “invaso” la nostra penisola nei primi anni ’90. Tra l’altro Rama è un noto estimatore della Meloni e ha dichiarato di sentirsi un “fratello d’Italia”: dal canto suo la premier ha spiazzato tutti, decidendo di prendere un traghetto di linea per una visita privata a Rama proprio alla vigilia di Ferragosto.

Una volta arrivata a Valona, la Meloni è stata ricevuta al porto proprio da Rama: i due si sono diretti insieme verso la villa del primo ministro albanese, dove probabilmente la premier proverà a lasciarsi un attimo alle spalle il dibattito politico interno, che infiamma nonostante il periodo di vacanze. In particolare le opposizioni continuano il pressing sul tema del salario minimo: la raccolta firme ha superato le 100mila sottoscrizioni in meno di 24 ore.