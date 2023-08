Elly Schlein, "vacanze top secret": la voce, dove è finita

17 agosto 2023 a

a

a

Se le vacanze della premier Giorgia Meloni sono ben documentate, quelle della sua principale rivale sono avvolte nella massima riservatezza. Elly Schlein sta trascorrendo le ferie in una località top secret: dai social non trapela assolutamente nulla. Secondo alcune voci provenienti da ambienti parlamentari, la segretaria del Pd potrebbe essere tornata in Svizzera, che è la sua terra d’origine.

Salario minimo e vacanze extra-lusso: dove hanno beccato Giuseppe Conte a Ferragosto

Un altro personaggio politico che è scomparso dai radar in questo periodo di vacanze è Marta Fascina. La deputata di Forza Italia, nonché ex compagna di Silvio Berlusconi, ha fatto perdere le proprie tracce: magari potrebbe essere andata a Villa Certosa, per onorare la memoria del Cavaliere. Di certo c’è che da quando non c’è più l’ex premier, il baricentro estivo della politica si è spostato dalla Sardegna alla Puglia. È lì che si trovano Meloni e famiglia, anche se a Ferragosto la premier è stata in Albania per una visita informale al collega Edi Rama.

Elly Schlein? "Perché è una sciagura": Ricolfi demolisce il Pd

In Puglia ci sono anche i ministri Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida, i capigruppo al Senato Licia Ronzulli e Francesco Boccia. Senza dimenticare Matteo Salvini, che ha pubblicato una foto con la compagna Francesca Verdini da una terrazza di Polignano a Mare. Un pugliese che invece ha scelto altre mete è Giuseppe Conte, che starebbe trascorrendo le vacanze con Olivia Paladino in un resort a cinque stelle.