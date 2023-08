Sondaggione dell'estate: Meloni e Salvini col turbo, ma spunta un clamoroso crollo

18 agosto 2023 a

a

a

È passato quasi un anno dalle elezioni del 25 settembre 2022. Solitamente chi va al governo poi inizia gradualmente a perdere consenso, magari in piccole percentuali: è il destino riservato a chi si assume la responsabilità di guidare il Paese. Si è sempre detto che all’opposizione è più facile guadagnare voti, ma per il momento Giorgia Meloni sta sovvertendo tutti i pronostici e le regole.

"La stanno già preparando". La Bce ci vuole dichiarare guerra per rovinare l'Italia

Ciò emerge chiaramente dal sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli e illustrato dal presidente Livio Gigiuto in collegamento con Rainews24. Rispetto ai dati elettorali del 25 settembre 2022, il partito della premier è cresciuto più di chiunque altro: negli ultimi undici mesi Fratelli d’Italia ha infatti guadagnato 3,5 punti ed è arrivato al 29,5%. In certi frangenti ha addirittura superato il 30%, ma in ogni caso si tratta di un dato a dir poco lusinghiero per la Meloni. Rimanendo nell’ambito del centrodestra, la Lega di Matteo Salvini ha guadagnato uno 0,2 ed è salita al 9%, mentre Forza Italia - complice la scomparsa di Silvio Berlusconi - ha perso lo 0,6 ed è sceso al 7,5%.

"Fratello d'Italia": la foto con la Meloni che fa rosicare la sinistra | Guarda

Per quanto riguarda le opposizioni, l’effetto Elly Schlein ha consentito al Pd di tornare al punto di inizio, dopo che era sprofondato nel post-elezioni. I dem sono rilevati al 19,5% (+0,4), mentre il Movimento 5 Stelle non si è praticamente mosso in un anno (15,5%, +0,1). L’alleanza Verdi-Sinistra è invece scesa al 3,5% (-0,1), ma ancora peggio è andata al terzo polo, con Azione e Italia Viva che al momento insieme valgono l’1,8% in meno rispetto allo scorso settembre.