Meloni in Albania? "Apprezzabile". Chi sgancia la bomba sulla Schlein

"Un gesto apprezzabile". Che diranno ora Elly Schlein e quelli del Pd che hanno accusato Giorgia Meloni di fare propaganda in Albania? Le parole, piuttosto condivisibili se non addirittura logiche, sono di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e alleato dei democratici.

Per la verità, i due sono quasi diventati "partiti gemelli" e condividono tutto, soprattutto quando c'è da fare la guerra contro il governo cavalcando anche polemiche strumentali. Per non parlare, poi, della battaglia comune sul salario minimo, con tanto di raccolta firme poi risultate, in molti casi, assolutamente farlocche o perlomeno facilmente falsificabili. Sul caso del ristorante a Berat, però, no: nemmeno l'ex premier riesce a dare contro alla Meloni.

"La presidente è impegnata a difendersi dalle polemiche seguite alla sua decisione di saldare un conto presso un ristoratore albanese che alcuni nostri connazionali hanno evaso in maniera disonorevole - spiega Conte su Facebook -. Voglio chiarire che il M5s non ha alimentato nessuna polemica. Anzi, io ritengo questo gesto apprezzabile, fermo restando che un premier non può andare in giro a pagare i debiti di tutti i nostri connazionali che, all'estero, scappano davanti a uno scontrino".

Parole molto chiare, che sanno quasi di pugnalata a chi, nell'opposizione, ha scelto di cavalcare una polemica ai limiti dell'assurdo. Segno che la strategia di Schlein e compagni è apparsa suicida anche ai loro amici (o presunti tali).