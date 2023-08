Matteo Salvini, pugno duro: "La droga è morte sempre, scatterà ritiro della patente"

23 agosto 2023 a

Matteo Salvini non usa giri di parole: il codice della strada cambierà per dare più sicurezza sulle strade. E nelle nuove norme a cui sta lavorando il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ci sono alcune misure decisive che possono davvero impattare sulla riduzione degli incidenti mortali che purtroppo riempiono le nostre cronache quotidianamente: "Sto lavorando al nuovo codice della strada. Combatto e combatterò da ministro, contro quei messaggi che arrivano da certi ambienti, che dicono che alcune droghe poi non fanno così male, la droga è morte sempre e io prevedo il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti", ha affermato il ministro.

Poi, sempre sul fronte trasporti, ha annunciato un piano per evitare lo stop alle Euro 5 diesel: "Dal prossimo 15 settembre, in Piemonte saranno fuorilegge i veicoli diesel Euro 5. È il risultato dell’ennesima forzatura di Bruxelles sui temi green: per la Lega si tratta di una scelta ideologica e dannosa, che colpirà duramente famiglie e imprese senza significativi benefici per l’ambiente. Non solo. La direttiva europea impone questa misura anche agli amministratori locali, che per l’ennesima volta si ritrovano disarmati e senza strumenti per tutelare al meglio la propria comunità". Infine la promessa: "Sono determinato a intervenire per correggere questo provvedimento che metterebbe in seria difficoltà centinaia di migliaia di famiglie e di lavoratori", si legge in una nota della Lega.