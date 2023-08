Giorgia Meloni, "ecco cosa indosso": la rivelazione sui suoi look

23 agosto 2023 a

"Non ho modelli predefiniti, ma regole sì": Giorgia Meloni, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato per la prima volta delle sue scelte in fatto di abbigliamento. "Mi rendo conto che con la mia visibilità posso fare promozione a una delle nostre eccellenze, la moda. Ovviamente vesto solo italiano".

"A volte scelgo marchi più noti, ma in genere preferisco indossare capi di aziende meno famose, che voglio sempre conoscere perché mi appassiona capire la storia, le vite, i sacrifici di chi c'è dietro - ha raccontato la premier -. Alcuni di coloro che producono gli abiti che indosso sono nel tempo diventati anche amici e mi fa piacere quando si dicono fieri di vedermi con le loro creazioni". La Meloni, però, ha chiarito anche che ha i suoi gusti: "È impossibile farmi indossare qualcosa che non mi piace". E ancora: "Prediligo comunque capi comodi e che resistono a lunghe giornate di lavoro senza stropicciarsi".

Nell'intervista, poi, ha parlato anche degli obiettivi del governo: "Credo che i bilanci si facciano alla fine di un'esperienza, non all’inizio. È vero che sono trascorsi dieci mesi dal nostro insediamento e se si guarda alla durata media dei governi del passato, è naturale pensare che il nostro tempo si stia per esaurire, ma il cammino che abbiamo davanti è ancora lungo".