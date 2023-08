Meloni, Daniel Gros zittisce i gufi: "Arriverà qualcosa di importante"

28 agosto 2023 a

Daniel Gros ha smentito i “gufi” secondo cui l’esecutivo di Giorgia Meloni mette a rischio l’economia italiana. Intervistato da La Stampa, il direttore del Center for European Policy Studies ha promosso il governo, che finora è stato “pragmatico e prudente”. “Serve continuare così, perché la fiducia dei mercati finanziari è fondamentale”, ha dichiarato Gros, che ha poi sottolineato come il governo “sotto il profilo della politica fiscale non si è comportato male”.

“Se Meloni continua su questa linea - ha aggiunto - alla lunga potrebbero esserci frutti importanti. Il pragmatismo è utile”. Per quanto concerne il rischio di sostenibilità del debito italiano, Gros è stato chiaro: “Con un ammontare del genere, il rischio c’è sempre. Punto. Quanto è remoto? Per il momento lo è. Contano la fiducia e la credibilità. Ovvero quello che farà questo governo e quello che vareranno i successivi”. Giudizio sospeso, invece, sulla tassa agli extraprofitti delle banche: “Adesso i mercati finanziari guarderanno con monitoraggio maggiore. Vale a dire, quale sarà il testo finale. Se sarà digeribile dalle banche oppure no, il danno sarà ovviamente minore. C’è una situazione di cauta attesa”.

Le dichiarazioni di Gros sono state accolte positivamente da Fratelli d’Italia, con il deputato Marco Osnato (presidente della commissione Finanze) che ha esultato per le “cassandre dell’opposizione” che “vengono smentite non soltanto nella normale dialettica politica, ma anche da autorevoli economisti stranieri che riportano il ‘sentiment’ dei mercati internazionali. La realtà è che gli osservatori stranieri hanno piena fiducia in Giorgia Meloni, nell’esecutivo da lei guidato e nella politica fiscale di questi dieci mesi”.