Gp Monza, Barbara Berlusconi incontra Meloni: "Premierato svolta epocale"

Barbara Berlusconi ha incontrato Giorgia Meloni all'interno dell'autodormo di Monza prime del via del Gp di Formula 1 con una Ferrari, quella di Sainz in pole. La figlia di Silvio Berlusconi, parlando con la premier, come riporta l'Ansa, ha commentato anche la riforma costituzionale sul premierato a cui lavora il governo. "Sarebbe per veramente una svolta epocale per il Paese. Mio padre soffriva moltissimo dei pochi poteri del premier e ne abbiamo parlato spesso assieme", ha detto, a quanto si apprende, nel breve incontro nel box dell'Alfa Romeo, dove erano presenti anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 Group, e il presidente di Automobile club Milano, Geronimo La Russa.

Salutando Meloni, Barbara Berlusconi ha aggiunto: "Ho amici in molti paesi del mondo che mi dicono che nelle loro nazioni lei è stimata e ritenuta molto credibile. Io stessa quando ho viaggiato quest'estate ho sentito solo complimenti". Un'ulteriore conferma della stima di cui gode l'esecutivo di centrodestra all'estero. Giudizio positivo che è stato anche confermato oggi in un sondaggio all'interno del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Imprenditori e banchieri hanno dato il voti all'esecutivo e il verdetto finale è stato positivo per Giorgia Meloni e per i suoi ministri.