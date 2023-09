Luigi Bisignani, consiglio e soffiata: "Elezioni anticipate..."

04 settembre 2023 a

Cosa sarà, del governo e del quadro politico? A dire la sua è Luigi Bisignani, l'uomo che sussurra ai potenti. E lo fa in un'esplosiva intervista concessa ad affaritaliani.it, dove tratteggia scenari clamorosi per Giorgia Meloni e la maggiornaza.

Secondo Bisignani, infatti, nel 2024 è possibile una rottura tra gli alleati. La premessa è che Meloni ha un enorme consenso, che potrebbe provare a capitalizzare con il voto anticipato. Non si tratta di un retroscena, bene premetterlo, ma di una sorta di "consiglio" di Bisignani, uomo che ha una grande confidenza con le "sacre stanze".

Nell'intervista, infatti, spiega: "Ha il governo impallato. Se Meloni non trova nuovo smalto si sfilaccia tutto il rapporto con i suoi ministri. Fare un rimpasto è sempre complicato. La premier ancora ha un grandissimo consenso nel Paese, ma un consenso sempre minore nel Palazzo, che significa tra i partiti, tra i centri di potere, le banche, il Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato. Quindi lei per utilizzare questa grande onda che ha nel Paese non può che andare a elezioni anticipate", sgancia la sua bomba.

Dunque Bisignani profetizza anche i temi su cui si può arrivare al punto di non ritorno: "Lei può rompere sul premierato, sulla Giustizia, sul Pnrr. Le occasioni per rompere una maggioranza sono tantissime", conclude sibillino.