Euro 5, Pichetto Fratin: "Pronto decreto per il Cdm", cosa cambia

"Sul blocco dei veicoli Euro5 in Piemonte dal 15 settembre sono pronto con un decreto che porterò al Consiglio dei ministri domani. Il decreto prevede una serie di azioni di blocco di quanto previsto dalla delibera regionale e una ripresa degli accordi del 2017, con una verifica dello stato di attuazione e del cronoprogramma dei nuovi interventi a partire dal 2024", ad annunciare una vera e propria svolta per milioni di automobilisti col fiato sospeso è stato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, a margine dell’evento organizzato da Acea e il Tempo "Acqua = Sviluppo".

E sul tema è intervenuto anche il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso: "Il governo, sollecitato da Regioni, Comuni e associazioni del Piemonte e non solo, è intervenuto con la prima riunione utile, quella del 28 agosto scorso, dove il ministro Pichetto Fratin ha svolto un’informativa in base a cui sono state date precise indicazioni ai ministri competenti. Sulla base di questo confronto già in atto è verosimile che già dalla prossima settimana si possa evitare il blocco" dei veicoli diesel euro 5 in Piemonte.

"Resta fermo il nostro impegno a tutela dell’ambiente nel solco degli accordi con l’Ue inseriti in una strategia organica che ha gia portato significativi risultati nella tutela della qualità dell’aria", ha aggiunto Urso. Per fermare il blocco dunque è corsa contro il tempo.