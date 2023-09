Zingaretti umilia Schlein dopo gli elogi dal palco: "Manco il 17%"

07 settembre 2023 a

In Elly Schlein non crede più nessuno. Neppure i dem. Definita il volto della nuova sinistra, in poco tempo il Pd ha dovuto ricredersi. Poco incisiva e impegnata a combattere le battaglie altrui (basti pensare al reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle), Schlein delude. E se lo dice anche Nicola Zingaretti... L'ex leader dem, salito sul palco della Festa dell'Unità di Ravenna, si è lanciato in elogi e sviolinate all'attuale segretaria. Sì, ma una volta sceso non avrebbe nascosto le sue preoccupazioni. A riportarlo un retroscena del Foglio.

Elly "è la nostra salvezza". Di più: la nostra stella. Sono state le parole del fu governatore del Lazio di fronte ai compagni. Il tentativo sembra chiaro: seppur senza ammetterlo, Zingaretti pensa a una candidatura per le prossime Europee. E non può che far leva su Schlein. Peccato però che i veri sentimenti li avrebbe poi espressi "dietro le quinte". Come raccontano diversi testimoni sentiti dal quotidiano di Claudio Cerasa, il dem avrebbe detto, in tono di confessione: "Mah, secondo me con questa alle europee non arriviamo manco al 17 per cento".

Un pensiero parecchio comune all'interno del partito, tanto che poco fa non ha risparmiato repliche. "Il giochino del logoramento dei segretari non funzionerà - premetteva Schlein - mettetevi comodi, siamo qui per restare insieme e fare insieme quello che ci hanno chiesto gli elettori alle primarie. Quando sento che non c'è una linea politica sorrido, di contenuti siamo pieni ma siamo bravi a coprirli con le divisioni interne. Se a qualcuno questa linea non piace lo ammetta e non trovi altre scuse. C'è bisogno di un pò di rispetto per il partito. Chi cerca l'incidente ogni giorno mi troverà sempre dall'altra parte".