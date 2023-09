Elly Schlein, le lezioni di Yolanda Diaz: "Meloni sotterra i diritti, contratti spazzatura"

07 settembre 2023 a

a

a

La sinistra ha trovato una nuova star. Stiamo parlando del vicepremier spagnolo, Yolanda Diaz, che rappresenta il nuovo corso della sinistra iberica in affanno per tornare al governo dopo le ultime elezioni. Su Repubblica, in una lunga intervista, il nuovo guru della sinistra spiega a Elly Schlein come si ferma la destra. Nel mirino ovviamente c'è Giorgia Meloni: "La premier italiana va presa sul serio, ma dobbiamo essere consapevoli che governa contro la maggioranza, perché rappresenta il negazionismo climatico, democratico e egualitario. Il suo mandato sotterra i diritti e noi dobbiamo combatterla in tutta Italia e tutti insieme in Europa. Dalla Spagna siamo solidali e per la difesa dei diritti contate su di noi".

Poi, dopo aver raccontato di aver riservato un lungo e caloroso abbraccio a Elly Schlein, la Diaz rinacara la dose e strizza l'occhio anche a Maurizio Landini: "Bisogna far capire a tutti che la destra e l’estrema destra, che hanno le stesse politiche, sono contro i sindacati perché sono contro la democrazia. Io voglio difendere qui i sindacati, perché la battaglia fondamentale è contro la diseguaglianza. Non sono i salari a causare l’inflazione, è stato dimostrato, le persone hanno bisogno di salari più alti perché l’inflazione ci sta impoverendo tutti. Perché non parliamo mai dei salari indecenti di persone che occupano posizioni importanti all’interno dei consigli di amministrazione? Ci sono persone che guadagnano 42 mila euro al giorno, perché non se ne parla mai? Perché sono le persone che sostengono Giorgia Meloni. La battaglia di Elly Schlein e Maurizio Landini è fondamentale. Si arriva a un accordo solo tramite un tavolo di dialogo sociale".

Ma in questo fiume di parole e di lezioni per la sinistra va ricordato che la Diaz qualche tempo fa aveva insultato Giorgia Meloni e tutto il governo con parole durissime durante un dibattito parlamentare rivolgendosi ai banchi degli ultraconservatori di Vox: "Il suo programma di Governo il programma nascosto parla di limitare il diritto di sciopero, la contrattazione collettiva, la privatizzazione delle pensioni e il ritorno ai contratti spazzatura. Sa con chi coincide questo programma? Con la ‘signora’ Meloni, che ha fatto il primo di maggio un’apparizione pubblica in Italia. Sa per quale motivo? Per promuovere un decreto per governare contro i lavoratori e le lavoratrici in Italia e tornare ingiustamente al modello dei contratti spazzatura". "Spazzatura", nulla da aggiungere.