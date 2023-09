Marta Fascina? "Di lei non si sa più nulla": mistero in Forza Italia

07 settembre 2023 a

Ministri, vice ministri, sottosegretari, parlamentari ed europarlamentari, presidenti di regione, e più di mille giovani di Forza Italia si riuniranno a Gaeta dall’8 al 10 settembre per "Azzurra Libertà, ritorno a Everest" che, spiega Stefano Benigni, deputato e coordinatore nazionale dei forzisti, è "una festa, che chiaramente non è solo una festa, ma anche una scuola di formazione, con un programma che è un mix tra giovani e classe dirigente del partito in cui si affronteranno i temi dei valori che connotano da sempre Forza Italia, ma anche la politica".

Tra citazioni colte, umorismo e una sorta di tirata d’orecchie ai giornali, la tre giorni dei giovani azzurri, veri protagonisti dell’evento voluto anche e soprattutto da Maurizio Gasparri, senatore e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama, si renderà omaggio al fondatore del partito, Silvio Berlusconi, si parlerà di Europa, rivoluzione green, lavoro e università, di mafia ("che ci fa schifo!", come recita il nome del panel) e i valori, soprattutto. E lo si farà con Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra delle Riforme istituzionali, con Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, con Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, ma anche Antonio Tajani, titolare della Farnesina, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, che porterà il suo saluto e interverrà domenica 10 settembre a fine mattinata.

Ma come nota La Repubblica, "a scorrere l’elenco degli interventi ci sono tutti, o quasi: manca dal programma la compagna del fondatore Silvio Berlusconi, Marta Fascina". La quale, si ricorda, "prima della scomparsa del fondatore aveva voluto avere un ruolo nel partito e sembrava lei la prescelta da Marina Berlusconi e Pier Silvio, soprattutto, come cinghia di trasmissione tra la famiglia e il partito". Ma di lei al momento, non si sa più nulla.