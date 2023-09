Sondaggio-Ghisleri, sinistra in tilt: "Meloni e Salvini"

07 settembre 2023 a

a

a

È conto alla rovescia per le elezioni europee, con i partiti pronti a tutti. Alessandra Ghisleri, in collegamento con Coffee Break nella puntata di giovedì 7 settembre su La7, parla di una vera e propria "guerriglia interna". A detta della sondaggista nonché direttrice di Euromedia Resereach, "Giorgia Meloni è attenzionata speciale. Attualmente il centrodestra è al 45 per cento ma, prima delle elezioni europee, sia nel centrodestra che nel centrosinistra scoppierà una sorta di guerriglia interna per conquistare più spazi elettorali".

Ma sulla fiducia nei vari leader Ghisleri non ha dubbi: "Meloni è il leader che ha più consenso". E anche se "rispetto a qualche tempo fa, ha perso 3 punti percentuali passando dal 40 per cento al 37", il premier non ha eguali. Chi c'è invece al secondo posto? Niente Elly Schlein o Giuseppe Conte. "Il secondo leader in classifica, però, resta sempre Matteo Salvini distaccato di ben dieci punti. Insomma la luna di miele col premier prosegue anche se sembra rallentare un po'".

"La nuova tattica di Matteo Salvini": Ghisleri svela il piano (esplosivo) del leghista

Chiusa la parentesi leader, la sondaggista si sofferma sui temi che stanno più a cuore agli italiani. Tra questi - conferma - c'è "certamente l'inflazione". Basti pensare all'aumento del prezzo della benzina che colpisce tutti indistintamente. "Al secondo posto c'è l'immigrazione. I grandi arrivi sono molto intensi: quest'anno ci sono stati 10mila sbarchi in più rispetto all'anno scorso". Infine, "al terzo posto c'è la crisi economica e il lavoro. La paura è quella di perdere il posto di lavoro". Per non parlare di tasse e sanità, visto che "gli italiani sono preoccupati dalle liste d'attesa e dalla capacità di accedere ai servizi sanitari".