Alessandra Ghisleri, "la nuova tattica di Salvini": ecco il piano del leghista

02 agosto 2023 a

a

a

Alessandra Ghisleri snocciola i numeri. In vista delle Europee la sondaggista di Euromedia Research, ospite di In Onda su La7, si sofferma su Matteo Salvini. In particolare sul "cambiamento del leader della Lega". Rispondendo ai conduttori Luca Telese e Marianna Aprile, la Ghisleri spiega che "Il Salvini on the beach era forte del risultato delle Europee, oggi viaggia tra l'8 e il 10 per cento, è un Salvini molto più posato, attento e gioca più di tattica".

Salvini mette il turbo, sondaggio-Ghisleri: dove vola la Lega. E il Pd...

Eppure per lei "il tema vero è il fatto del cambiamento, dopo il Papeete la gente vota sia per avere rassicurazioni che per un candidato vincente". A suo dire l'obiettivo del vicepremier è chiaro: "Adesso Salvini ha la necessità di riuscire a ricatturare l'attenzione del pubblico. I voti deve cercarli all'interno del centrodestra". Quest'ultimo al momento non ha eguali, "con Fratelli d'Italia che viaggia tra il 27 e il 30 per cento".

"Come vedo Giorgia Meloni": profezia-Ghisleri, sinistra sempre più disperata

Insomma, "è proprio Giorgia Meloni a trainare la coalizione". E se Forza Italia dalla morte del suo leader perde qualcosa, lo recuperano le altre due forze. Un equilibrio che permette alle forze al governo di rimanere saldamente davanti alle opposizioni. Non a caso il sondaggio Swg diffuso qualche ora prima dal TgLa7 parla chiaro: i dem, anche se in crescita, non riescono nell'impresa del sorpasso. E come loro tutto il centrosinistra.