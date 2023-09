Benedetta Scuderi, la "verde" attacca Andrea Giambruno... e fa carriera

08 settembre 2023 a

Chi è Benedetta Scuderi, classe 1991. È portavoce, o meglio, co-portavoce della Federazione dei Giovani Verdi Europei. Originaria della Campania è attiva in ambito politico, dove lavora per combattere le emergenze sociali e climatiche. Inoltre è ecologista, femminista e lotta per l’inclusività. Ma praticamente sconosciuta fino a quando non è stata invitata nel programma Diario del giorno di Andrea Giambruno. La Scuderi, ospite in videocollegamento, interrogata sul caso dell’orsa Amarena uccisa non si è lasciata sfuggire l’occasione di rispondere al conduttore con una frase provocatoria. «Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe. No. Non è così e non è colpa dell’orsa. Non è colpa ancora una volta della vittima, ma di chi ha premuto il grilletto, ma anche del governo che sta facendo azioni per incentivare la caccia».

Nella prima parte della sua risposta l’attivista, ecologista ha lanciato una provocazione al compagno di Giorgia Meloni, ma lui giustamente ha preferito non rispondere. Pochi giorni prima una sua frase sui giovani che farebbero meglio a non ubriacarsi e a non perdere i sensi in discoteca è stata strumentalizzata. E tutti a criticarlo.

Mentre il video con Benedetta Scuderi che in modo insolente prova a fare la spiritosa in tv è stato ripreso e ha fatto il giro del web tra gli applausi di una certa sinistra. E da quasi sconosciuta ai più, per quell’attacco gratuito a Giambruno diventa magicamente famosa. Tanto che Il Fatto quotidiano le fa un’intervista a tutta pagina. Le prime righe dell’articolo la descrivono come «la giovane donna che ha spettinato Andrea Giambruno».

Ma poi alla domanda se la battuta se l’era preparata visto che su Twitter aveva scritto che stava andando «nella tana del lupo», Benedetta risponde: «Ovviamente avevo voglia di prendere le distanze dalle parole di Giambruno sulle vittime di violenza, ma non potevo sapere che mi avrebbe fatto quella domanda... me l’ha offerta su un piatto d’argento». E aggiunge: «Ora Giambruno e Meloni sanno che non stiamo zitte». Quei 15 minuti di celebrità grazie al conduttore di Diario del giorno la stanno rendendo popolare. Dovrebbe ringraziare.