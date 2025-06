4 di sera, Claudio Martelli zittisce Scuderi: "Lo capisce che è una scemenza?"

Con una semplice domanda - anche se retorica - Claudio Martelli smonta tutta la propaganda della sinistra sull'esito dell'ultimo Referendum. A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stata ospite Benedetta Scuderi, dal 2024 eurodeputata per Alleanza Verdi e Sinistra. Una volta tirato in ballo il tema del voto dello scorso 8 e 9 giugno, l'europarlamentare ha riproposto la solita storiella. Secondo lei gli italiani che hanno espresso un "Sì" alle urne sarebbero più di quelli che hanno sostenuto il governo Meloni alle ultime Politiche. Una tesi che però ha fatto imbestialire Claudio Martelli, presente in studio.

"È importante ricordare che chi è andato a votare - e di nuovo: abbiamo 13 milioni di sì - sono di più delle persone che hanno votato per l'attuale maggioranza di governo. Quindi è un segnale molto forte", ha spiegato Benedetta Scuderi. A quel punto, l'ex ministro della Giustizia è intervenuto per porre all'eurodeputata una semplice domanda: "Ma non avete ancora capito che scambiare le elezioni politiche per un Referendum e un Referendum per le elezioni politiche è un una scemenza?"