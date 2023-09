Capezzone, la rassegna "scorrettissima": la sinistra e la repressione inesistente

08 settembre 2023 a

a

a

Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima di oggi venerdì 8 settembre . Il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, analizza i fatti di giornata testata per testata. Tra i temi affrontati il dl Caivano: il governo (opportunamente) espunge dal provvedimento le norme potenzialmente più discutibili (su imputabilità dei minori e cellulari), ma la sinistra grida in automatico contro una (inesistente) “repressione”. Per il resto, le solite trappole in conferenza stampa a Giorgia Meloni… Guarda il video qui sotto