Giorgia Meloni, Le Monde la incorona: "Partita la riconquista delle periferie"

Anche a Parigi si sono accorti della pronta risposta del governo sul fronte della lotta alla violenza e alla criminalità. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "parte alla riconquista delle periferie", scrive infatti il quotidiano francese Le Monde, ricordando i due casi di stupro ai danni di ragazzine minori e la reazione della premier che ha annunciato battaglia contro "le zone franche" presenti in Italia. Meloni vuole rendere la periferia di Napoli "la vetrina di una politica che punta a far sentire la presenza dello Stato ai cittadini", scrive Le Monde.

"Un solo quartiere, segnato da decenni di marginalità, è così diventato il simbolo e il progetto pilota di questo discorso sul controllo del territorio nazionale", osserva "Le Monde". Insomma con buona pace di certa sinistra ma anche di certi intellettuali rossi che in questi giorni hanno parlato di "repressione eccessiva" da parte dell'esecutivo, in Francia a quanto pare qualcuno apprezza la mossa del governo che con un decreto tempestivo sta cercando di limitare la delinquenza giovanile. Ricordiamo che negli ultimi giorni sono state portate a termine dalle forze dell'ordine due importanti operazioni a Roma e a Napoli con arresti, sequestri e forti interventi per stanare le piazze di spaccio. E come ha detto il premier: "Questo è solo l'inizio..."