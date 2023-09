Pietro Senaldi: i conti con la realtà, a 15 anni un ragazzo può già sparare

08 settembre 2023 a

Pietro Senaldi smaschera l'ipocrisia della sinistra e di certa stampa vicina ai progressisti che negli ultimi tempi ha criticato il governo per le misure previste per il dl Caivano. I tanti maestrini in giro hanno voluto sottolineare l'eccessiva repressione varata dall'esecutivo. Di fatto il dl Caivano non ha nulla di repressivo, le norme più scivolose sono saltate per dare spazio a quelle utili per fermare la delinquenza minorile. Ma di certo qualcuno ha sinistra scorda che un ragazzo di 15 anni può già sparare...