Arianna Meloni, Guido Crosetto alla festa del Fatto: "Ve ne siete accorti ora?"

Tra quelli che coltivano una sorta di ossessione per Arianna Meloni, c'è per certo Il Fatto Quotidiano. Lunghe paginate contro la sorella del premier, Giorgia Meloni, senza scomodare le vignette di Natangelo che sono andata a colpirla nel privato. E l'ossessione si è acuita dopo la nomina di Arianna Meloni a responsabile della segreteria politica di FdI: altri attacchi, altre illazioni, altro fango.

E ora, a rispondere al fuoco, ci pensa Guido Crosetto, il ministro della Difesa che si trovava proprio nella tana del lupo: era infatti alla festa del Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio che, contro di lui, ha da tempo scatenato un virulenta campagna. Eppure, il "gigante", come di consueto non si sottrae. E alla festa del Fatto, ovviamente, è stato interpellato anche su Arianna Meloni: cosa pensa della nomina?

"Arianna Meloni non è a capo del partito, si occupa dell'organizzazione" e "c'è sempre stata", ha tagliato corto. E ancora: "Quando eravamo quattro gatti e tutti ci dicevano che eravamo pazzi, ci insultavano anche quelli che erano con noi e non solo a sinistra, Arianna c'era", ha ribadito Crosetto.

"Da allora fa quello di cui tutti voi vi siete accorti solo ora", ha aggiunto, per poi ricordare che Arianna Meloni "ha la capacità di rimanere calma e supportare tutti" ed "è perfetta per quel ruolo" in Fratelli d'Italia. Un Guido Crosetto semplicemente definitivo.