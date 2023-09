Donzelli gela il grillino: "Cosa urlava Conte in giro per l'Italia"

11 settembre 2023 a

Giovanni Donzelli, deputato alla Camera di Fratelli d'Italia, è intervenuto sul tema del Superbonus, al centro della polemica politica da qualche settimana. Ospite di Zona Bianca - il programma televisivo condotto da Giuseppe Brindisi - il politico pratese si è scagliato contro il grillino Michele Gubitosa, presente in studio. "Stiamo provando a risolvere un disastro vero che, grazie a Dio, è stato fermato. In campagna elettorale Giuseppe Conte girava per l'Italia gridando: 'Gratuitamente'. I soldi - ha proseguito Donzelli - non crescono sugli alberi. Un economia nella quale la gente al posto di lavorare ha il reddito di cittadinanza e la ristrutturazione della casa gratis non può funzionare. Alla fine i soldi chi li mette? La povera gente che lavora e paga le tasse", conclude il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia.

Immediata la replica del vicepresidente del Movimento Cinque Stelle. "È vero che il Superbonus è andato sopra le aspettative - ammette il deputato grillino - Ma così come sono aumentati gli 'investimenti' dello Stato sono cresciute anche le entrate dell'erario. Quando si danno soldi alle imprese - spiega Gubitosa - il denaro rientra grazie alla tassazione. Parliamo di un ritorno stimabile a circa il 40%".