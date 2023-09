Ursula Von der Leyen, l'annuncio a sorpresa: "Ho dato un incarico a Draghi"

13 settembre 2023 a

Mario Draghi torna in pista e lo fa dalla porta principale dell'Unione Europea. Il presdente della Commissione, Ursula Von der Leyen ha dato un incarico all'ex premier e lo ha annunciato nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo: "Tre sfide - lavoro, inflazione e ambiente commerciale - arrivano in un momento in cui chiediamo anche all'industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi mentre lo facciamo. Per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi - una delle grandi menti economiche europee - di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea".

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera". Parole chiare che dunque rimettono in gioco in Europa, ai più alti livelli, l'ex premier italiano. Poi c'è il nodo da sciogliere sull'economia e sul rialzo dei tassi voluti dalla Bce negli ultimi tempi: "Christine Lagarde e la Bce stanno lavorando duramente per tenerla sotto controllo", ma riconosce che "il ritorno all’obiettivo di medio termine della Bce richiederà del tempo". Vedremo cosa accadrà e quali sono i piani per l'Eurpa che verrà. All'orizzonte ci sono le elezioni Europee del 2024, un appuntamento che può ribaltare tutto.