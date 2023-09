Von der Leyen a gamba tesa sul voto: "Cosa penserete nella cabina elettorale"

13 settembre 2023 a

Ursula von der Leyen usa il suo discorso sullo Stato dell'Unione per entrare a gamba tesa nella campagna elettorale delle Europee del 2024. Il presidente della commissione Ue di fatto, tra le righe ha quasi dato una indicazione di voto. "Tra poco meno di 300 giorni, gli europei andranno alle urne nella nostra democrazia unica e straordinaria. Come ogni elezione, sarà un momento in cui le persone rifletteranno sullo stato della nostra Unione e sul lavoro svolto da coloro che le rappresentano.

Ma sarà anche il momento di decidere che tipo di futuro e che tipo di Europa vogliono", ha affermato la Von der Leyen. Ed è a questo punto che mette la testa dentro la cabina elettorale: "Tra gli elettori ci saranno milioni di elettori per la prima volta, i più giovani dei quali sono nati nel 2008. Mentre si troveranno in quella cabina elettorale, penseranno a ciò che conta per loro. Penseranno alla guerra che infuria ai nostri confini. O l’impatto del cambiamento climatico distruttivo. Su come l’intelligenza artificiale influenzerà le loro vite. O delle loro possibilità di ottenere una casa o un lavoro negli anni a venire". Insomma un segnale chiaro per chi dovrà scegliere chi e su cosa esprimere il proprio voto. Da Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza ha sottolineato le parole della Von der Leyen definendole un "manifesto elettorale".