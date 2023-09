Giorgia Meloni, indiscreto: i 4 ministri candidati alle Europee

13 settembre 2023 a





La premier Giorgia Meloni è intervenuta ieri 12 settembre all’assemblea di Fratelli d’Italia e ha parlato delle sfide del governo e del futuro del partito. Anche in vista delle elezioni Europee del 9 giugno 2024 quando tutti i partiti, quindi anche quelli che compongono la maggioranza, con le regole del proporzionale, se la giocheranno ognuno per conto proprio: FdI con i Conservatori e riformisti, la Lega con Identità e democrazia, Forza Italia con il Partito popolare europeo.

In questo scenario, la Meloni intende confermare il risultato delle politiche, ovvero il 26 per cento e per questo, riporta il Giornale in un retroscena, "sta pensando di candidare come capilista quattro o cinque ministri di Fdi".

"Se qualcuno dovesse pensare che l’anno passato sia stato difficile, signori, temo che non abbiate visto niente. Il dibattito politico sarà ancora più feroce, gli attacchi si moltiplicheranno, le trappole e i tentativi di disarcionarci anche. Per due ragioni: la prima è che questa stagione si chiuderà con le elezioni

europee; la seconda è che, legandolo ai prossimi traguardi, non ci accontentiamo di aver vinto le elezioni. Non stiamo qui a goderci effimere soddisfazioni del potere, ma per governare e cambiare le cose che non vanno. Quello che abbiamo dimostrato fin qui è che abbiamo il coraggio la libertà, e la solidità per farlo", ha detto la presidente del Consiglio.

E ancora: "Noi siamo al governo della Nazione e per noi fare gli interessi dell’Italia è prioritario. E sono certa che anche i nostri preziosi alleati di governo siano consapevoli del fatto che il peso che tutti insieme abbiamo sulle spalle è talmente grave da non consentirci di sprecare energie in eventuali atteggiamenti egoistici di qualsiasi genere", ha aggiunto la premier: "Tutto quello che abbiamo da dare lo dobbiamo dare agli italiani, nei quali abbiamo sempre creduto. Non abbiamo avuto torto. Se fai bene il tuo lavoro le cose vengono da sé. Guai a chi non avesse chiaro che la priorità deve essere soltanto il bene della Nazione. Perché costi quel che costi, Fratelli d’Italia e il governo che presiedo saranno all’altezza delle attese degli italiani. Qualche giorno ricorreva il venticinquesimo anniversario della morte di Lucio Battisti. Ecco, 'non sarà un’avventura. Non è un fuoco che col vento può morire'", ha concluso la Meloni.