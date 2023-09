Il generale Figliuolo inchioda Bonaccini: "Bisogna capire che ci sono dei limiti fisici"

14 settembre 2023 a

Il generale Francesco Paolo Figliuolo mette le cose in chiaro. Il commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna, terra devastata dalle alluvioni di maggio scorso, fa il punto, dopo un vertice a palazzo Chigi, sullo stato dei lavori e anche sulla spesa. E il generale tra le righe mette nel mirino la stima di 8 miliardi del governatore Stefano Bonaccini. In queste settimane infatti l'esponente del Pd ha ripetutamente attaccato il governo sul fronte dei fondi da stanziare per la ricostruzione.

E ora Figliuolo risponde: "Io non sono in grado di contestare la stima del governatore Bonaccini perché normalmente quando succedono questi eventi si passa da stime di ampio spettro a, man mano, elaborazioni che tengono conto di tutti i fattori più scientifici. Quella stima allora aveva un senso perché eravamo nell’imminenza dell’alluvione. Noi abbiamo messo sul tavolo tra il 2023 e 2024 oltre 1,1 miliardi di interventi urgenti".

E fin qui, Figliuolo rivela le cifre delle impostazioni di spesa per il territorio colpito dalla alluvione. Ma subito dopo fa una riflessione che riguarda direttamente Bonaccini e in modo gentile spegne il vociare della sinistra: "Poi bisogna capire che ci sono dei limiti fisici: se oggi avessi 4 miliardi e li rovesciassi sui tavoli farei un danno creando un buco allo Stato e non ci sarebbe la capacità fisica, tecnica e amministrativa di spenderli".