Matteo Salvini e Pontida, video sconvolgente: notate qualcosa di strano?

"Chers amis français, rendez-vous demain, à #Pontida23, avec @MLP_officiel". Matteo Salvini, su X (l'ex Twitter) chiama a raccolta anche i sostenitori di Marine Le Pen d'Oltralpe per annunciare il grande evento di domenica. quando la leader di Rassemblement national sarà sul palco di Pontida proprio accanto al segretario leghista.

Grande attesa per l'intervento della Le Pen, che dovrebbe essere incentrato sulle carenze e le colpe dell'Unione europea tra immigrazione ed economia.



La particolarità del video di Salvini non è tanto il fatto che il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture parli in francese, quando il fatto che non sia Salvini a parlare, bensì un suo "avatar" praticamente indistinguibile dall'originale. Un esperimento tecnologico clamoroso: il video, infatti, è stato prodotto con #HeyGen, le potenzialità della Intelligenza Artificiale (IA) con cui è possibile ricreare situazioni reali utilizzando fattezze e voce di persone esistenti. Una frontiera finora inesplorata e dalle implicazioni politiche, filosofiche e comunicative praticamente infinite.

Dopo qualche ora, Salvini pubblica sui suoi social anche un intervento "in carne e ossa". "Domenica 17 settembre non sarà una domenica come tutte le altre: sarà una giornata di Festa, di Amicizia, di Democrazia. Ma sarà anche l’apertura di una grande corsa che vedrà la Lega protagonista in Europa, oltre che in Italia. Arriveranno pullman da tutta Italia e saranno presenti, con noi, amiche e amici dall’estero a sostegno di una grande Europa dei popoli, fondata sulle Libertà, sulla difesa del lavoro, dei confini, della cultura, delle tradizioni e della sicurezza. Sarà anche il luogo di incontro di migliaia di donne e uomini che hanno voglia di costruire un Futuro a difesa del nostro straordinario Paese".