Sondaggio Bruno Vespa, ruggito Lega e crollo-Pd: Schlein bruciata dal M5s? Le cifre

Altro giro, altro sondaggio. Questa volta la rilevazione è quella diffusa a Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1, e realizzata dall'istituto Noto sondaggi. E se si votasse oggi, come andrebbe a finire?

Ancora una volta sono pessime notizie per il Pd di Elly Schlein, che rispetto all'ultimo sondaggio - che risale al 22 giugno scorso - perde 1 punto tondo tondo e cala al 19%, sotto alla soglia psicologica del 19 per cento. A crescere è il M5s di Giuseppe Conte, che "soffia" consensi ai dem: su di 1 punto, dunque stessa variazione ma in positivo, e i grillini che dal 16 passano al 17 per cento. Ora, Conte s compagnia grillina sognano il sorpasso su Schlein, sempre più isolata nel Pd.

Ottime notizie per la Lega, che sale ancora una volta di 1 punto al 10,5 per cento. Male Forza Italia, che lascia addirittura 3 punti sul tappeto portandosi al 7%: nei giorni dell'ultimo sondaggio firmato Noto, gli azzurri sfruttavano l'onda emovita dell'addio a Silvio Berlusconi, scomparso 10 giorni prima rispetto alla diffusione delle cifre.

Primo partito, ovviamente, sempre i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che scendono però dello 0,5% e si portano al 25,5 per cento. Poi Azione e Italia Viva, stabili al 3%, mentre sale l'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, al 3% e in ascesa di mezzo punto percentuale. +Europastabile al 2%, così come sono stabili Noi Moderati all'1,5 per cento. Le altre forze, complessivamente, raccolgono il 6,5 per cento.