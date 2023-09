Delmastro: "Scafisti feccia dell'umanità, abbatteremo le barche"

21 settembre 2023 a

a

a

"Il linguaggio greve e la grammatica minatoria dei trafficanti di essere umani usati nei confronti del presidente del Consiglio non ci fanno recedere di un solo millimetro". Parola di Andrea Delmastro delle Vedove. Il deputato e sottosegretario di Fratelli d'Italia alla Giustizia, ospite di È sempre CartaBianca, ricorda che il governo non si farà intimorire. E che ha tutto è disposto pur di contrastare gli scafisti, "anche abbattendo le barche che utilizzano".



Delmastro parla di una vera e propria "operazione che coinvolga tutta l’Europa. Come dice von der Leyen decidiamo noi chi entra, non gli scafisti". Una posizione, quella dell'ospite di Bianca Berlinguer, già chiarita in una nota contro "chi specula su vite umane, chi fa tratta ignobile di essere umani". Ossia quelli che il sottosegretario definisce "la feccia della umanità" che, "saperli dalla parte opposta della nostra barricata consolida la certezza di essere sulla strada giusta". Per questo con l'esecutivo "difenderemo i confini e proporremo ogni utile iniziativa per disarticolare con durezza le spietate organizzazioni criminali che lucrano sulla pelle di disperati e sono gli unici responsabili delle tragedie nel nostro Mediterraneo".



"Sono vili, vigliacchi e pusillanimi": le parole pesantissime di Mauro Corona

Intanto, con l'eccezionale flusso migratorio che sta interessando soprattutto l'isola di Lampedusa, Giorgia Meloni si rivolge direttamente all'Onu. Così, durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il premier mette in guardia: "Se qualcuno pensa, anche in Europa, che il problema immigrazione si possa chiudere in Italia, temo che si stia sbagliando. Punto primo perché non consentirò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa".





Che il vaso sia stracolmo non è un mistero. Solo l'hotspot dista accogliendo ben 2.200 persone a fronte di circa 380 posti disponibili. Di questi, come stabilito dalla Prefettura di Agrigento, in cinquecento verranno condotti dalla Polizia fino al porto, dove a bordo del traghetto di linea Galaxy lasceranno in mattinata l'isola per trasferirsi nel centro di, dal quale successivamente raggiungeranno ulteriori destinazioni.